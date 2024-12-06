شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى منتدى الأعمال بكوبنهاجن والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، فى منتدى الأعمال المصرى الدنماركى، الذى انعقد ضمن فعاليات زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى الدنمارك.

ويتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.

وكان الرئيسي السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر قد عقدا مباحثات بالقصر الملكي بكوبنهاجن، عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت للرئيس السيسي عقب وصوله إلى القصر الملكى صباح اليوم.

ويجرى الرئيس السيسي - خلال زيارة الدولة - إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس، لقاءات أيضا مع رئيس الوزراء الدنماركي ميتا فريدريكسن ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وسوف يقيم ملك الدنمارك فريدريك العاشر مأدبة عشاء مساء اليوم على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية ايرلندا.