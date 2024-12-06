شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل نظيره الأردنى بمقر مكتبه فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار يوسف ذيابات، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلديْن، حيث تضمن اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية للجهتين.

هذا، وقد سبق اللقاء زيارة الوفد الأردني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربين عن ضرورة عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة الأردنية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.