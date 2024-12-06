شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إقبال على سوق اليوم الواحد بامبابة لما يقدمه من سلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة، إذ توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة صباح اليوم استعدادًا لاستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن السوق شهد توافد كبير من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك فور فتحه نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.



إقبال المواطنين على السوق



سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة



سوق اليوم الواحد في امبابة



سوق اليوم الواحد