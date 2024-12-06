شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام دنماركية: زيارة الرئيس السيسى لكوبنهاجن "تاريخية" والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت وسائل إعلام دنماركية زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ووصفتها بـ "التاريخية"، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصرى إلى الدنمارك.. واصفة مصر بأنها شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي والدنمارك.

وذكرت صحيفة "كوبنهاجن بوست" أن الرئيس السيسي يعتبر أول زعيم من خارج القارة الأوروبية يحظى باستقبال رسمي من جانب ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري.. واصفة زيارة الرئيس السيسي لكوبنهاجن بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعد أول زعيم مصري يزور الدنمارك.

وذكر موقع "ذا لوكال " الدنماركي أن الإعلام في الدنمارك أبدى اهتماما ملحوظا بزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى كوبنهاجن.. منوها بأن وزير خارجية الدنمارك أكد متانة العلاقات بين مصر وبلاده، معتبرا مصر بأنها جسر هام يربط بين قارة إفريقيا والعالم العربي.

كما أشار موقع "ريتزو" الإخباري إلى أن رئيس الوزراء الدنماركي أكد أن مصر لعبت دورا هاما في المبادرات الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية.. لافتة إلى أنه سيتم إطلاق منتدى تجاري خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مباحثات مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر صباح اليوم الجمعة بالقصر الملكي بكوبنهاجن.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي، حيث استعرض الرئيس السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

ويجري الرئيس السيسي خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس لقاءات أيضا مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركيين، كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية أيرلندا.