شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى ملك الدنمارك فى مستهل زيارته إلى كوبنهاجن والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك الدنمارك فريدريك العاشر فى مستهل زيارته إلى كوبنهاجن، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الدنمارك.

ويجرى الرئيس السيسى، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المتنوعة.