شكرا لقرائتكم خبر عن بالخيول والموسيقى العسكرية.. مراسم استقبال حافلة للرئيس السيسى فى الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

شهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية إلى الدنمارك مراسم استقبال حافلة، حيث توجه لزيارة القلعة الأثرية في الدنمارك واستعرض حرس الشرف، كما وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.

وصاحب موكب الرئيس السيسي في العاصمة كوبنهاجن، خلال زيارته ملك الدنمارك ورئيسي الوزراء والبرلمان الدنماركي فرق الموسيقى العسكرية وموكب من الخيول التي رافقته خلال جولته.

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ويجري الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التى بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.