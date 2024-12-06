شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد افتتاح قمة وزراء الصحة المنعقدة برواندا والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، افتتاح القمة الدولية لوزراء الصحة، والتي انطلقت بمدينة كيجالي بدولة رواندا، تحت شعار "تعزيز الأنظمة الصحية من أجل مستقبل أفضل"، وذلك بحضور قادة القطاع الصحي وصانعي السياسات في المؤسسات الصحية الدولية.

وضمن فعاليات القمة الدولية لوزراء الصحة، شارك رئيس هيئة الرعاية الصحية كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "الاستثمار في الصحة والتكنولوجيا"، والتي استعرضت أهمية الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية والرعاية الصحية في تعزيز النظام الصحي العالمي، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية.

شارك في الجلسة نخبة من القادة والخبراء، شملت اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ودكتورة ديبورا م. باراسا، وزيرة الصحة بدولة كينيا، والدكتورة ليليان كنعان، المدير العام لشركة روش للحلول التشخيصية بمصر وشمال أفريقيا، السيد تشينتو لينغومبا، رئيس قسم تغطية العملاء لمناطق إفريقيا ببنك ستاندرد، الدكتور باباتوندي أوميولا، رئيس قسم التنمية البشرية بالبنك الإفريقي للتنمية، فيما أدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي، كبير مستشاري السياسات الصحية بالبنك الدولي ومفوض لجنة لانسيت العالمية للرعاية الصحية المتمحورة حول الإنسان لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وفي كلمته، استعرض الدكتور أحمد السبكي رحلة مصر نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى ما تم إنجازه في إصلاح النظام الصحي المصري وصولًا إلى التميز في تقديم الخدمات الصحية، وأكد على أهمية تعزيز نظام الرعاية الأولية، كالبوابة الأولى للمواطن للحصول على خدمات الرعاية الصحي، وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى العمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية، مؤكدًا أهمية توثيق ونشر التجربة المصرية الرائدة في تحول النظام الصحي

وسلط رئيس هيئة الرعاية الصحية الضوء على دور التحول الرقمي المحوري في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية دعم الإنفاق في مجال الصحة الرقمية، مع التركيز على أهمية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الصحة الرقمية في تشكيل أنظمة الصحة المستقبلية.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلة خارطة الطريق لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية للمنشآت الصحية، ورقمنة الخدمات الطبية، وتكنولوجيا المستشفيات الذكية، مؤكدًا على ضرورة دعم الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وتبني تكنولوجيا الرعاية الصحية الحديثة بما يدعم ويعزز القطاع الصحي في مصر والعالم، منوهًا أن هيئة الرعاية الصحية بصدد افتتاح أول مستشفى افتراضي في أفريقيا والأكبر في الشرق الأوسط تستخدم الحلول الرقمية الذكية والتطبيب عن بعد في التشخيص والعلاج.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مصر نجحت في تحقيق انخفاض ملحوظ في الإنفاق الصحي من جيب المواطن بنسبة 59%، بانخفاض قدره 3% عن السنوات السابقة، كما أكد على أهمية التركيز على الإجراءات التي تحسن من النتائج الصحية وتعزز من استدامة الأنظمة الصحية.

هذا، وتجمع القمة الدولية الأولى لوزراء الصحة صناع السياسات، وقادة القطاع الصحي، والخبراء لمناقشة التحديات الصحية وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، وتستضيف القمة شخصيات حكومية، ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين، فيما تركز كل دورة على موضوع رئيسي؛ ويركز موضوع عام 2024 على «تعزيز الأنظمة الصحية من أجل غدٍ أفضل» من خلال بناء شراكات مؤثرة.

وتناولت القمة من خلال جلساتها النقاشية والتفاعلية العديد من القضايا الصحية العالمية وتطرقت لسبل تعزيز الأنظمة الصحية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث المبادرات في الصحة الرقمية مع تسليط الضوء على الابتكارات الصحية، وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى النقاشات حول المساواة في الصحة، ومعالجة فجوات العدالة الصحية على مستوى العالم.