شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: شركة ميرمك الإيطالية تنشئ مصنعا فى مصر لأنظمة الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

في ختام زيارته لدولة إيطاليا، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية المتخصصة في مجالات أنظمة الاشارات وفحص قياس السكة، حيث تعمل أنظمة الشركة في 73 دولة على مستوى العالم.

عقب الجولة التفقدية بالمصنع، عقد الوزير جلسة مباحثات مع فيتو برتوزا مالك الشركة، حيث أشار الوزير إلى استراتيجية الدولة المصرية في أهمية توطين صناعة النقل، ومن أهمها أنظمة الاشارات من خلال جذب المستثمرين في هذا المجال، مما يستلزم قيام الشركة بالاستثمار في مصر، ونقل معرفة صناعة أنظمة الاشارات من خلال خلق كوادر مصرية قادرة على تصميم وتصنيع وتنفيذ أنظمة الاشارات والتحكم الالي في مسير القطارات.

وفي ضوء ذلك، اكد فيتو برتوزا ان رؤية الشركة تتطابق مع رؤية الدولة المصرية في أهمية انشاء مركز إقليمي للشركة في مصر لصناعة أنظمة الاشارات ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن ايضا لمواجهة الطلب المتزايد في أوروبا.

كما استعرضت شركة ميرمك خطة التوطين، والتي ترتكز على انشاء مصنع محلي لانظمة الاشارات وكذلك انشاء أكاديمية تدريب لخلق كوادر محلية مهرة في هذا المجال.

وأوضحت الشركة عزمها تنفيد خطة التوطين من خلال مرحلتين والتي ستتضمن أنشطة التصميم والبرمجة وتصنيع المكونات والتكامل والاختبارات وكذلك اعمال الصيانة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على قيام الدولة المصرية بتقديم كامل الدعم لشركة ميرمك لضمان نجاح خطة التوطين للشركة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مستمرة حتى الانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة والبدء في إجراءات تأسيس مصنع الشركة بمصر.