شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى القصر الملكى بالدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ويجري الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التى بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.