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شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
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