أخبار مصر

93% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.


 


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements