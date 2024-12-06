شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة العناية بـ صحة الأم والجنين تتضمن الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تقدم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة فى جميع المحافظات وتخفيف أعباء الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال بسبب تلك الأمراض.

وتابعت أنه يتم من خلال المبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية وتفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.