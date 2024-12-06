شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. مد العمل بسوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى حى إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، المواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لنجاح سوق اليوم الواحد بحى إمبابة، والذى تم افتتاحه يوم الجمعة الماضى، فإنه سيتم استمرار العمل وانعقاد السوق، اليوم، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف رئيس حى إمبابة بمتابعة انتظام انعقاد السوق وتقديم كافة سبل الدعم للجهات المعنية لضمان جاهزية الموقع نظرًا لأهميته فى إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطنى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

ويقام سوق اليوم الواحد فى حى إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغانى - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.