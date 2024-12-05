شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الدولة المصرية لعبت دورًا إنسانيا تجاة أزمتى السودان وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية، شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى نائب رئيس الهلال الأحمر المصرى احتفالية الهلال الأحمر المصرى بمناسبة اليوم العالمى للتطوع، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، وإيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، ولطفى روف سفير إندونيسيا بالقاهرة، واللواء أركان حرب دكتور عبد الرحمن وهدان نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق محمد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ومساعدى الوزراء والقيادات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى بالمركز العام وفروع الهلال الأحمر المصرى بالمحافظات، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، وشركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وممثلى الهيئات الأجنبية، وشركاء العمل الإنسانى، والعاملين بالهلال الأحمر المصرى، ومتطوعى الهلال الأحمر المصرى فرسان الإنسانية.

جانب من المؤتمر

وشهدت الاحتفالية تسليم وزيرة التضامن الاجتماعى لجائزة رواد العمل التطوعي على مدار أكثر من 50 عاما من العطاء، وكذلك تكريم المتطوعين الأكثر تميزًا فى الاستجابة للأزمات " غزة- السودان " 2024.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية لرعايتها الكريمة لأول مرة فى الهلال الأحمر المصرى لاحتفالية اليوم العالمى للتطوع.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بالشكر والتقدير للدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى على كافة المجهودات التى تقوم بها بكل حب وإخلاص وتفانيها فى العمل لخدمة الإنسانية، مقدمة كذلك الشكر لممثل الهلال الأحمر الفلسطينى على تواجدها هذا الحدث.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تشريفها بالمشاركة فى الحفل الذى يحمل كل معانى العطاء والبذل ويجسِّد آيات التفانى والقيم ويعكس روح الإنسانية فى أبهى صورها، حيث نقف اليوم "معًا" ليس فقط احتفاءً بهذا اليوم وهذه المناسبة التى تطل علينا كل عام، وإنما أيضًا استحضارًا لكل المواقف الإنسانية التى يعيشها المتطوعون فى هذا العالم، خاصة متطوعو الهلال الأحمر المصرى، الذين يبلغ عددهم ملايين عبر السنوات، والعام الحالى بلغ عددهم 35 ألف متطوع منتشرين فى كافة محافظات مصر،و الذين نفتخر بجهدهم وعطائهم وتفانيهم دون تفرقة أو تمييز، أو حدود.

جانب من وزيرة الوزيرة لإحدى المتطوعات

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن متطوعى الهلال الأحمر المصرى حملوا رسالة الإنسانية للعالم أجمع ليس فى منطقتنا العربية فقط بل امتدت أياديهم البيضاء منذ نشأة الهلال الأحمر المصرى فى مطلع القرن الماضى تجوب العالم شرقًا وغربًا لتصنع بريقا من الأمل بسواعد متطوعيه وعامليه، مشددة على أن المجتمع المصرى – وبحقٍّ - من أكثر المجتمعات التى تبرز فها روح التطوع وتتأصل فى وجدان شعبه صور التعاون والعطاء والبذل ولا يمنعه من العطاء أى ظرف أو صعوبة، ويقدم دمه، وماله ووقته وجهده لأخيه فى الإنسانية،وامتدت أياديهم محملة بالعطاء تضمد الجروح وتخفف الآلام وتحمل عبء المعاناة عن بنى الإنسان، وامتدت جهودهم ترسم البسمة فى أوقات عصيبة وظروف صعبة تحمَّلها المتطوعون والموظفون بكل حب وفداء وتضحية غير عابئين بكل الصعوبات أو العقبات بل كانت الصعوبات دافعًا لهم لمزيد من البذل والعطاء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أننا اليوم نجنى معًا ثمار البذل ونستمع لقصص العطاء، نضع أمنياتنا للمستقبل، ونقدم آيات العرفان لرموز التطوع على ما قدموه، حيث لم تكن تلك الجهود وهذه التضحيات لتُقدم بهذا الشكل لولا جهود الدولة المصرية بكل مستوياتها على امتداد حِقبها التاريخية،فقد كانت حاضنة وداعمة وبقوة لكل الجهود التطوعية، بل ومشجعة على العمل التطوعي.

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بدور الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا فى لعب دور إنسانى بالغ الأهمية تجاه ما يشهده العالم والمنطقة من كوارث إنسانية غير مسبوقة، والدعم الواضح للهلال الأحمر المصرى الإنسانى فى القيام بدور فعال حيال أزمتى السودان وغزة، متابعة :" والآن ونحن نقف بينكم هنا بينما يقف المتطوعون من الهلال الأحمر المصرى على الحدود المصرية السودانية – والفلسطينية، يعملون ليل نهار فى أجواء الطقس القاسى غير مبالين ببعد المسافات أو بالتغرب عن أسرهم وأهلهم حتى فى أوقات الأعياد والراحات، مساندين لجهود الدولة المصرية فى الاهتمام بالإنسانية، حيث وصل عدد الساعات التطوعية للمتطوعين خلال العام 1,064,429 ساعة تطوعية ونفذوا ما يزيد على 15 ألف مهمة فى كافة محافظات الجمهورية، ووصلوا بخدماتهم لما يزيد على 10 ملايين مستفيد خلال العام 2024".

وشرف الهلال الأحمر المصرى خلال هذا العام،بزيارات متكررة للسيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية للوقوف على جهود الهلال فى الاستجابة الإنسانية، كما تشرف بإطلاق مبادرة "بإيديك تنقذى حياة" تحت رعايتها، حيث تستهدف المبادرة 15 ألف رائدة اجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وتم تدشين نسخة أخرى من المبادرة بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما تعاون الهلال الأحمر المصرى مع وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ حملة " هنوصلك" لتيسير الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يقوم المتطوعون بالوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة.

احتفالية الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

كما لا يتوقف عمل متطوعى الهلال الأحمر المصرى ليل نهار فى القوافل الطبية، والمستشفيات وبنوك الدم ودور الرعاية وكافة مؤسسات الهلال الأحمر المصرى يقفون جنودًا بواسل فى خدمة الإنسانية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها قائلة : "نقدم خالص التحية والتقدير لكل المتطوعين ونشد على أيديهم،ونتطلع منهم إلى مزيد من الجهد والعطاء بما يعود بالفائدة على الإنسانية ويليق باسم وطننا العزيز مصر..نشكركم ودائمًا سيكون عنوان شراكاتنا "الإنسانية ومعا "وأنتم العنوان الحقيقى للإنسانية".