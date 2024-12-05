شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيادة المعاشات فى شهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وفقا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و استحقاق المعاش.

وعلى جانب آخر تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.