شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن فتح باب الإعارات.. اعرف الشروط والأوراق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية ( إدارة الاعارات ) عن فتح باب تلقى استمارات الإعارة للراغبين فى التقدم للإعارات للعام الدراسي 2026/2025 اعتباراً من تاريخ بداية الإعلان وحتى آخر يناير 2025.



البيانات المطلوبة

**يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره (200) مئتى جنيهاً بموجب ايصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

** يحصل من من كل متقدم بطلب للإعارة للدول غير الناطقة باللغة العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ (400) ربعمائه جنيهاً بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

** شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج وأنه خالى من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

** بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون الموافقة معتمدة من جهة رسمية وسارية طوال مدة الإعارة.

** وعلى من تتقدم للإعارة أن تذكر فى طلب الإعارة اسم المحرم إن وجد الذى يستطيع السفر معها إلى الدولة التى تشترط ذلك ويكون الإقرار مستوفى طابع نقابة مهن تعليمية فئة خمسون قرشاً.



ويراعى الشروط الآتية

(1) بالنسبة للمتقدم للإعارة أن يكون تقرير أخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية وكفء بالنسبة لوظائف التخصصية تعليم.

(2) ألا يزيد السن عن ستة وخمسين عاماً للمعلمين وشاغلى الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية والوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفنى ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية والمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.

يكون حساب السن لجميع الوظائف على أساس أول أكتوبر من العام الذى تتم فيه الإعارة.

(3) يلصق على استمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة (2) جنيه.

(4) بالنسبة للمتقدمين المشتركين بنقابة الزراعيين يلصق على استمارة الإعارة

[ 5 طوابع فئة كل منها عشرة جنيهات بإجمالى خمسون جنيهاً ].

(5) على كل متقدم بإستمارة الإعارة أن يرفق صورة من المؤهل الحاصل عليه.

(6) بالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الإستمارة.

(7) على من يرغب من معلمى التعليم الفنى (الصناعى) ويجيد اللغة الأجنبية (انجليزى أو فرنساوى) فى جميع التخصصات التقدم ببطاقة إعارة للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2025/ 2026.

* تقدم الطلبات شخصياً باليد إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية.

* يدون أكثر من رقم تليفون ومحمول ببطاقة الإعارة لكل متقدم – بخط واضح.





استمارات الراغبين فى التقدم للإعارات