شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف البحر الأحمر لمتابعة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ هانى السباعى، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الدينى بالوزارة.

استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإدارى والدعوى فى مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التى يعقدها الوزير دوريًّا مع مديرى المديريات؛ لمتابعة الأداء فى مختلف المديريات.

رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم فى جودة الأداء.

شدد الوزير على أهمية الانضباط الإدارى والدعوى، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفى وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

أكد الدكتور أسامة الأزهرى أهمية محافظة البحر الأحمر ضمن المحافظات الحدودية باعتبارها جزءًا من بوابة مصر الشرقية، وارتباطها المباشر بالأمن القومى، باعتبارها خط الدفاع الأول الصاد لأى اختراق لحدودها، الأمر الذى يوجب توجيه أقصى الاهتمام إليها وإلى أبنائها بتكريس هويتهم وانتمائهم للدولة وغرس المكون الثقافى فى قلوب أبنائها؛ لينشأ هواهم وتتربى عقولهم على المزاج المصرى وعلى الولاء لمصر والانتماء إليها، بما يبنى حصون أمن من قوى ناعمة تشكل السند الأساسى للقوى المصرية الصلبة، مؤكدًا أن الوزارة تولى العمل الدعوى وتطوير الخطاب الدينى فى المحافظات الحدودية اهتمامًا خاصًا.

وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميّا وفكريّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التى تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصرى على أسس وطنية وثقافية راسخة.

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديرى المديريات لمساهمتها فى تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.