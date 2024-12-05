شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير العراق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، السفير الدكتور قحطان طه خلف، سفير دولة العراق في مصر.

وأعرب السفير العراقي خلال اللقاء عن سعادته بوجوده في مصر وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

ومن جهته، قدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي، كما تناول اللقاء حوارًا حول العمل من أجل تحقيق سلام العالم، حيث أكد قداسة البابا على الوحدة الوطنية التي تجمع كافة المصريين بمختلف أطيافهم.

واستفسر السفير عن علاقة الكنيسة القبطية بالكنائس الأخرى، فأكد قداسة البابا، أن العلاقات طيبة مع كافة الكنائس، وأن المحبة هي الأساس الذي تعتمد عليه الكنيسة في تعاملاتها مع الجميع.

ودار النقاش حول أهمية التصدي لظاهرة المثلية والحفاظ على القيم والمعتقدات الشرقية، حيث أشار قداسة البابا إلى خطورة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن تدمير الأسرة يعني تدمير المجتمع والدول، مما يستوجب تكاتف الجميع للحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية.