شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى تنظم عددا من الفعاليات لخدمة القطاع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القليوبية مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

وتنفيذاً لاستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس ، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية ( بجامعتى حلوان والزقازيق ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ) وقد تم خلال الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة والقوات المسلحة فى مختلف المجالات ، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ الجيزة ورئيسا جامعتى حلوان والزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية .



كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرتين للطلبة بجامعتى القاهرة والفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، فضلاً عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.