شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة للشباب فى قطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، عدد 30 عقد عمل جديد لأبناء المحافظة في شركة للملابس الجاهزة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع المديرية بهدف تدريب وتشغيل أكثر من 400 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، فى خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل وتطوير الكوادر الشابة، حيث تقوم المديرية بتوفير ومتابعة فرص تدريب عملية للشباب، مما يمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجال صناعة الملابس، وبعد اجتياز التدريب، سيتم توظيف المتدربين في الشركة، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري .

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالاسماعيلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات.

وأكد مدير المديرية على أهمية هذه المبادرة فى توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل ودعم صناعة الملابس وتوفير الكوادر المؤهلة لها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل رفع كفاءة القوى العاملة في قطاع صناعة الملابس، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار، وأضاف أيضاً بأنه قبل تسليم العقود، خضع الشباب المتقدمون لفترة تدريب مكثفة داخلضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.