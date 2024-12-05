شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سوريا بمجلس الأمن: بعض دول الغرب تكرس جهودها لاستهداف الدولة السورية والان مع تفاصيل الخبر

قال مندوب سوريا لدى مجلس الأمن إن بعض الدول الغربية تكرس جهودها لاستهداف الدولة السورية، وبعض الدول تدعم الاحتلال لتطوير أسلحته، مضيفا أن عدد كبير من الدول طالبت بالتحرك لوقف استخدام الاحتلال الأسلحة الكيميائية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن الدولة السورية أوفت بالتزاماتها بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونطالب الأمم المتحدة بنهج قائم على الحياد والموضوعية والمهنية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وتشهد سوريا تطورات كبيرة وخطيرة ومعقدة مع تصاعد القتال، ما زاد من عمليات النزوح الجماعي وعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى إن الوضع كارثي في أعقاب التصعيد الأخير في حلب ومناطق أخرى فى شمال غرب سوريا، منبها إلى أن ذلك التصعيد أدى إلى توقف شبه كامل للعمليات الإنسانية هناك.