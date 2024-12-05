شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات: الدولة المصرية تميل للتصنيع وزيادة المكون المحلى فى السيارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يصدر ضوابط فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025، موضحا أن الإطار العام لقرار مجلس الوزراء هو المحافظة على المنافسة العادلة.

وأضاف علاء السبع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن المنافسة العادلة في سوق السيارات هو شيء طبيعي وهناك ميل لتعميق التصنيع المحلي والمكون المحلي وزيادته داخل السيارة المنتجة، موضحا أن هذا الامر يعطي ضوابط للاستيراد وأهم حاجة المحافظة على العميل ويكون له مراكز خدمة وقطع غيار ومسؤولين عنها.

وتابع: "الحكومة عايزة كل الناس ميكنش عندها مخاطرات لشراء العربيات ونحقق منافسة عادلة وتعميق الصناعة المحلية والضوابط لسه منعرفهاش بالتفصيل وقدمنا رؤية للحكومة والمشكلة الكبرى كانت السيارات لذوي الهمم التي كانت تستغل استغلال خاطئ، وأثرنا هذا الموضوع وسيتم اتخاذ إجراء فيها وهيطلع لها ضوابط تحد من هذا الموضوع".