سفارة الصين فى سوريا تنصح رعاياها بالمغادرة أو العودة للبلاد بأقرب وقت ممكن

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القاهرة - سامية سيد - نصحت سفارة الصين فى سوريا، اليوم الخميس رعاياها بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

ودعا مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، إلى رؤية مشتركة جديدة وجادة للحل السياسى من جميع الأطراف السورية والدولية الرئيسية، مؤكداً على أهمية خفض التصعيد وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء.

وقال المكتب في منشور على منصة "X":"إن على الولايات المتحدة، والدول الضامنة لعملية أستانا، العمل على تهدئة الأوضاع والدفع نحو عملية سياسية حقيقية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذى يتضمن كافة العناصر اللازمة للحل السياسى".