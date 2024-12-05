شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة والصغرى فى القاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الجمعة 6 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع ان تتأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11.