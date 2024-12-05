شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: "بداية" تسلم جوائز وهدايا للمتدربات بالوحدة المتنقلة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" برفقة مسئولى مديرية العمل ببنى سويف بتسليم جوائز وهدايا للمتدربات بـ وحدة التدريب المتنقلة بقرية بلفيا مركز بنى سويف، وتأتى االبرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة ذلك ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، تحت إشراف الإدارة المركزية لـ التدريب المهني بالوزارة، وقد رافق ممثلى مباردة " بداية"، أحمد معوض وكيل مديرية العمل ببنى سويف.

وأوضح أحمد معوض وكيل مديرية العمل ببنى سويف، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود،والتعاون مع كافة الوزارات،والجهات المعنية،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية،وتقديم الخدمات الحكومية فى مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية: أن البرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها تتم تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية المشرف العام على التدريب، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب، كما أن وحدة التدريب المتنقلة يتم فيها تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، بنظام ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية لبرنامج التفصيل والخياطة، و60 ساعة لمهنتى السباكة الصحية والكهرباء، ومؤكدًا على أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.