شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تشارك بمؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

شاركت هيئة قضايا الدولة، في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، والذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ذلك اِضْطِلَاعًا من هيئة قضايا الدولة بتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وتوفير الفرص لمشاركتهم المجتمعية الفاعلة، وتعزيز سُبُلِ الدعم والرعاية لهم، وفي ضوء الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى – وزيرة التضامن الاجتماعي بالإنابة عن رئيس الوزراء، ولفيف من الوزراء ورؤساء المجالس المتخصصة والقيادات التنفيذية بالدولة.

وتناول المؤتمر جهود الدولة والاستراتيجيات الوطنية لدعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة، وإبراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم.

شارك بالحضور المستشارة/ مي مروان – الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية ووحدة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تَلْبِيَةً لدعوة الدكتورة/ إيمان كريم – المشرف القومي على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهتين، وَتَفْعِيلاً لدور وحدة شئون ذوي الإعاقة بالهيئة.