شكرا لقرائتكم خبر عن "مصلحة الجمارك" تحرر 5 محاضر تهرب وضبط كمية من السجائر الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

حرر رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الدكتور مصطفى الكيلاني مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك في تحرير 5 محاضر تهرب وضبط جمركى لكميهً من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فبناءا على معلومات سرية بقيام بعض الاشخاص بمنطقة عبود بالقاهرة، بالإتجار وبيع فى السجائر المهربة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية من إبراهيم الدسوقى وأحمد السيد ومحمد ترك ومحمود سامى ومينا وهبة وشريف يحيى مفتشى الإدارة برئاسة محمود الصاوى مدير إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق، بحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين، قامت بإعداد الكمين اللازم بمنطقة عبود بالقاهرة، فتم ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 245 ألفا و500 جنيه.

قرر محمد حسن القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى أرقام 1282 و1283 و1284 و1285 و1286 لسنة 2024 وتقدم المتهمين بطلب تصالح و تم سداد كافة الضرائب والرسوم و الغرامات الجمركية المستحقة.

يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك لمكافحة هذه الجرائم التى تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر بالمواطنين.