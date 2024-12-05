شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى البدرشين المركزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، سير العمل بمستشفى البدرشين المركزي، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضي المترددين من أهالي البدرشين ومحيطها، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وحرص نائب المحافظ، خلال زيارته للمستشفى، على تفقد أقسام الاستقبال والعيادات والرعاية المركزة والاستماع لآراء المرضى المتواجدين بالمستشفى عن مستوى الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم.

وشهدت جولة نائب المحافظ بالمدينة، تفقد أعمال الخطة الاستثمارية لتركيب بلاط الإنترلوك لـ5 مناطق بعدد 70 شارع بمتفرعات شوارع (النيل السعيد، وبورسعيد، وعمرو بن العاص، وعباس عناني، والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج)، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد فعاليات القافلة المجانية الشاملة بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة، وتشمل فعالياتها قوافل طبية وبيطرية وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني المدينة لبحث شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود فريد مدير عام مستشفى البدرشين المركزي، وأحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، ومصطفى محمد نائب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.



نائب محافظ الجيزة يزور مستشفى البدرشين المركزى



نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى البدرشين المركزى



نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفي البدرشين المركزى