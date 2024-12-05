شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدا لبيع السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحى إمبابة، يوم غد الجمعة، والذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل وحى إمبابة فى رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتى سوف تستقبل المواطنين غدًا.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته فى إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطنى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين.