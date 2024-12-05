شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى وفدًا من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية لفتح أسواق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، عماد السنباطى، بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هانى نعمة الله، ومى عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"، وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة، فى مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل، لمواكبة المُتغيرات التى تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج واحتياجاته، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.

وأكد المشاركون فى الاجتماع، على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا فى كافة المجالات، والجهود المبذولة من القيادة السياسية فى البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة وأن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها، وتلعب دورًا كبيرة فى توفير فرص العمل.

كما أكد وزير العمل، جاهزية الوزارة على توفير العمالة المطلوبة، والمؤهلة للعمل فى تلك الشركات.