شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تطلق دورة للغة الإنجليزية لـ40 موظفا من العاملين بقطاعاتها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انطلاق دورة للغة الإنجليزية لـ"40" موظف من المحافظات والوزارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية فى إطار برامج التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات الكوادر المحلية بالديوان العام للوزارة والمحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض أن الدورة التدريبية سوف تستمر لمدة 3 أشهر وستقام "أون لاين" حيث تم إجراء امتحانات تحديد المستوى بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة للعاملين الذين تم ترشيحهم من الوزارة والمحافظات بعد اختيار (25) مرشح من (24) محافظة و (15) مرشحا من الوزارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدورة التدريبية مدتها (48) ساعة وسيتم تقسيمهم على عدد جلسات محددة بواقع جلستين كل أسبوع على مدار 3 أشهر، لافتة إلى سعيها المستمر لتحسين مستوى أداء العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فى اللغات الأجنبية فى القطاعات التى تتطلب ذلك بالإضافة إلى صقل مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل.

كما قدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية على التعاون والدعم الذى تقدمه فى مجال بناء القدرات والدعم الفنى لجميع العاملين فى الوزارة والمحافظات بما يساهم فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى العديد من الملفات الخدمية والتنموية.