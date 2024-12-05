شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مهرجان الجبنة المصرية بحديقة الحرية بالزمالك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حديقة الحرية بالزمالك، تنظيم مهرجان الجبنة المصرية الذى يضم معارض للأجبان والحلويات، والمخبوزات من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على هذه المنتجات بتخفيضات كبيرة وجودة عالية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المهرجان بعد قليل، بحديقة الحرية بالزمالك.



جدير بالذكر أن مهرجان الجبنة المصرية، هو الأول على مستوى الشرق الأوسط، تم تنظيمه مرتان، في مصر، ولاقى إقبالاً واسعاً، ما شجع المنظمين على تكرار المهرجان كل عام.

ويعد الجبن من الصناعات الغذائية العريقة في مصر، ولها تاريخ طويل وهو جزء مهم من غذاء المصريين وتشير الأدلة إلى ان صناعة الجبن في مصر تعود لأكثر من 5000 سنة مضت منذ عهد الفراعنة.

وتنتشر مهرجانات الجبن في العديد من دول العالم وأشهرها فرنسا وبريطانيا، وتهدف في الأساس الى الترويج لأنواع الجبن المختلفة وتعريف الجمهور بالمنتجات الجديدة والمنتجات ذات الصلة بالإضافة الى الأنشطة العلمية والثقافية والترفيهية المتنوعة.