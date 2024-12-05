شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: تحية تقدير باليوم العالمى للتطوع لمن يساهم فى خدمة مجتمعه والان مع تفاصيل الخبر

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" بمناسبة اليوم العالمى للتطوع:"أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل".