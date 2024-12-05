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السيدة انتصار السيسى: تحية تقدير باليوم العالمى للتطوع لمن يساهم فى خدمة مجتمعه

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 05 ديسمبر 2024 02:24 م

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent  الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" بمناسبة اليوم العالمى للتطوع:"أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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