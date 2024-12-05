شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: استقرار نسبى فى الأحوال الجوية من اليوم حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد هذه الأيام استقرارا نسبيا فى الأحوال الجوية من اليوم حتى 15 ديسمبر.

ويسود نهار دافئ تتراوح فيه الحرارة من "23 – 25 " درجة مئوية طول هذه الفترة عدا آخر يومين سوف ترتفع الحرارة لتتراوح من "26 – 28 " درجة مئوية وخلال فترة الليل من " 11-13 " درجة مئوية أول الأسبوع ثم انخفاض لـ 8-10 درجة وسط الأسبوع ثم ارتفاع آخر الأسبوع حول 14-16 درجة مئوية.

أضاف فهيم أن فرص الأمطار سوف تضعف أول الأسبوع وتنعدم طوال الفترة مع رياح هادئة معظم الفترة ما بين شمالية إلى غربية إلى جنوبية غربية و استمرار الشبورة المائية صباحاً في مناطق كتير من الوجه البحري والظهير الصحراوي للدلتا وسيناء.

يذكر أنه يتبقي فى شهر هاتور ثالث الشهور فى التقويم المصرى أيام قليلة ليبدأ بعدها شهر كيهك، الذى يعتبر رمز الخير لدى قدماء المصريين، ومن أشهر أمثاله "كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومثل "اللى متشبعش فى كيهاك أدعوا لها بالهلاك" كناية عن توفر العلف الأخضر للمواشي، وكذلك "كيهك برد فوق وبرد تحت" أى أن البرد غلب على المسكن بأدواره"، حيث يعتبر أبرد شهور السنة وشهر طوبة.