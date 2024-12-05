شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ومجمع سكنى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 536 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٣,٠٧ فدان تقريبا تعادل ١٢٨٨٦م٢ ناحية كوم أبو راضى - مركز الواسطى ، لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة مستشفى ومجمع سكنى وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

نشر القرار في الجريدة الرسمية.