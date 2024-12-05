شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء البرنامج التدريبى على قواعد الاتحاد الأوروبى لمكونات مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية، وجاء تحت عنوان «قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص تقييم مكونات وادعاءات مستحضرات التجميل» بهدف دوام التطوير ومواكبة الإجراءات الدولية فى كافة الشئون التنظيمية للهيئة.

واستعرض الاجتماع، التعاون المشترك ومراجعة اليات تداول مستحضرات التجميل وفقا لأحدث المعايير وتسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ 2021.

وجرى خلال البرنامج المنعقد، تدريب العاملين بالإدارات المركزية للمستحضرات الصيدلية والعمليات والرقابة الدوائية والسياسات الدوائية ودعم الأسواق، على كيفية تقييم المكونات الداخلة في تركيبات مستحضرات التجميل وفقاً European guidelines وكذلك الإدعاءات (Claims) الخاصة بمستحضرات التجميل ومناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمستحضرات التجميل وفقا للقواعد الأوروبية directive number 1223/2009 والتي تعد المرجع الأساسي لتقييم مستحضرات التجميل وفقا للقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 الخاص بإدراج مستحضرات التجميل وذلك بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية والتماشي مع الأنظمة الدولية.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.