شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: منظومة صرف ألبان الأطفال تتضمن عدالة التوزيع على المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن منظومة ميكنة صرف الألبان بديلة لبن الأم والألبان العلاجية تضمن :-

1 - حوكمة المنظومة

2 - عدالة التوزيع

3 - ضمان حصول المستحقين على الألبان بسهولة ويسر

4 - متابعة سلاسل الإمداد وضمان التوافر في أماكن الصرف

5 - منع الممارسات السلبية حيث أثبتت المتابعة قيام بعض

الأمهات بصرف اللبن لنفس الطفل من أكثر من مركز ووحدة رعاية أساسية في محافظات مختلفة كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم



صرف البان الأطفال



