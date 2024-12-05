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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: منظومة صرف ألبان الأطفال تتضمن عدالة التوزيع على المستحقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 05 ديسمبر 2024 01:19 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن منظومة ميكنة صرف الألبان بديلة لبن الأم والألبان العلاجية تضمن :-
1 - حوكمة المنظومة
2 - عدالة التوزيع
3 - ضمان حصول المستحقين على الألبان بسهولة ويسر
4 - متابعة سلاسل الإمداد وضمان التوافر في أماكن الصرف
5 - منع الممارسات السلبية حيث أثبتت المتابعة قيام بعض
الأمهات بصرف اللبن لنفس الطفل من أكثر من مركز ووحدة رعاية أساسية في محافظات مختلفة كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم
صرف البان الأطفال
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