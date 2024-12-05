شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: الإعلان عن حزمة خدمات نقابية جديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن النقابة العامة لن تدخر جهدا في الوصول إلى جميع الأعضاء على مستوى الجمهورية من الأسكندرية وحتي أسوان، حتى يستفيد الجميع من الخدمات والفاعليات التي تنظمها النقابة العامة، مشيرا إلى أنه خلال أيام سوف يتم الإعلان عن حزمة خدمات جديدة تقدمها النقابة للمرة الاولي في تاريخها وتهم كل الأعضاء.

وأضاف عبد الباقى، خلال حفل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بـ هيئة النيابة الإدارية، وفروعها علي مستوي الجمهورية وذلك بحضور المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة، والمستشار سعد عبدالحليم مزيد نائب رئيس الهيئة، والمستشار منتصر عبدالعال مدير ادارة النيابات والمستشار عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأحمد حسان رئيس اللجنة النقابية للنيابة الإدارية، وأعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة وكذلك اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية، أن تلك الاحتفالية تأتى في ضوء الاستراتيجية التى اطلقتها النقابة والخاصة بدعم ورعاية المتفوقين علميًا وتخصيص جزء من الدعم الموجهة للأعضاء لخدمة أبناء العاملين سواء علي مستوي الخدمات الصحية وكذلك دراسة إمكانية تقديم منح دراسية لهم في ضوء الموارد التي تمتلكها النقابة العامة.

وأضاف: كما أن تكريم الأوائل وتنظيم تلك الاحتفالية تأتي في ضوء تعزيز سبل التعاون المشترك بين النقابة العامة وهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق، وهو التعاون الذي يأتي بمزيد من الخدمات للعاملين علي مستوى الجمهورية، ويؤسس لمستويات من التعاون نتطلع إليها منذ فترة، مشيرًا الي حجم التطور الهائل سواء علي مستوي التحول الرقمي وتطوير اداء الافراد داخل الهيئة.

كما أكد علي عبدالناصر النائب الأول لرئيس النقابة العامة، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية: أن مهمة مجلس النقابة بالدورة الحالية والتى تنتهى فى 2026 علي تطوير الأفراد والخدمات المقدمة إليهم، وجري تقسيم الخطة علي محورين، الأول خدمات مباشرة يحصل عليها العضو مثل مشروع الرعاية الصحية الشامل ويستفيد منه أكثر من 70 ألف موظف وموظفة حتى الآن، والعدد يتزايد يوميا وتنظيم احتفاليات لتكريم أبناء العاملين والموظفين المثاليين، والمحور الثانى تطوير أداء الأفراد عن طريق الدورات التثقيفية المقامة داخل النقابة العامة بالقاهرة ونقل تلك التجربة إلى الأقاليم الفترة المقبلة بالتنسيق المباشر مع مجلس إدارة النقابة العامة.