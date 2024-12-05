شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان جودة التعليم: الإطار الوطنى للمؤهلات يدعم الطلاب فى تعديل مساراته التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه لا بد من أن يكون هناك ميثاق أخلاقى فى استخدام الذكاء الاصطناعي فى عملية تطوير التعليم والتقارير السنوية التى تصدر من المؤسسات التعليمية المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد لاستنباط نقاط القوة والضعف لدى هذه المؤسسات التعليمية، موضحا أنه يتم تدريب العاملين بالهيئة فى استخدام الذكاء الاصطناعي فى تقييم المؤسسات المتقدمة للحصول على الجودة.

وأوضح الدكتور علاء عشماوي خلال لقائه مع صحفيو التعليم، أنه يتم تطوير سياسات تعليمية للتماشى مع أهداف التنمية الاستدامة وتعزيز التعلم الرقمى كوسيلة لتحقيق الرؤية الدولية للتعليم، والتعاون مع القطاع الخاص لصقل مهارات التوظيف لدى الخريجين والربط بين المناهج والمهارات التى يجب إدراجها فى العملية التعليمية، مع تعزيز أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية مع تحديث أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية للتسهيل على الخريجين المصريين الانتقال للعمل أو استكمال الدراسة فى اى دولة ومؤامة المؤهل الحاصل عليه من مصر مع المؤهل المناظر له فى أى دولة، مشيرا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يتيح ويدعم الطلاب للمساهمة فى تعديل المسارات التخصصية المختلفة أثناء الدراسة كأن يحول من دراسته الفنية إلى الأكاديمية.

الجدير بالذكر أن هيئة ضمان الجودة والاعتماد أطلقت منصة الإطار الوطنى للمؤهلات لتسجيل كافة المؤهلات المختلفة