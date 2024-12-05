شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية الغذاء الأمثل للطفل ولا يمكن استبداله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأمثل للطفل ولا يمكن استبداله إلا للضرورة

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال سواء الدولية أو المحلية على ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال.

وتابعت: الأصل في التغذية هى الرضاعة الطبيعية ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية، وأن الرضاعة الطبيعية هى الطريقة الأفضل لنمو صحي للطفل وللمحافظة على قدراته الذهنية والإدراكية بالإضافة إلى تقوية جهازه المناعي وتقليل فرص إصابته بالأمراض,

واستكملت: الحالات الضرورية التي لا يمكن فيها تغذية الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية

- وفاة الأم - إصابة الأم بأمراض مزمنة (القلب - الكلى) أو أورام تستدعي العلاج الكيميائي هذه الأمراض يمكن تحديدها من خلال الفحص الطبي) وفى هذه الحالات يمكن تغذية الطفل بألبان شبيهة للبن الأم أو ألبان صناعية في المرحلة الأولى والثانية من عمره من 1 إلى 6 أشهر و من 6 أشهر إلى سنة)

في حالة شكوى الأم من قلة إدرار اللبن بالفترة الأولى من الرضاعة الطبيعية لا ينبغي اللجوء بشكل فوري إلى الألبان البديلة إلا بعد استشارة الطبيب واستنفاد كل الوسائل المتاحة لزيادة إدرار لبن الثدي

وتقوم وزارة الصحة والسكان بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية للحفاظ على الصحة العامة وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث

كان هناك توصيات قديمة بأن الأم المصابة بالسكر أو الضغط لا ينصح لها بممارسة الرضاعة الطبيعية، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الرضاعة الطبيعية للأم المصابة بالسكر تساعدها في الحفاظ على معدلات السكر وأن إرضاع الطفل صحي ولا يسبب أي ضرر لها



الرضاعة الطبيعية



