شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتطوير منظومة الإعلانات والتسويق للاستفادة من مواردها والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعات مجالس إدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظة، لمتابعة الأعمال وبحث وسائل التطوير المقترحة لزيادة عوائدهما في إطار خطط تنمية موارد المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع مجلس إدارة الإعلانات موقف الشركات المتعاقدة مع المحافظة بشأن الإعلانات بالطرق والمحاور والميادين، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية للتعاقدات مع الشركات وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات معهم لتشجيع الاستثمار والتشارك مع القطاع الخاص من جهة وزيادة موارد المحافظة من جهة أخرى مع مراعاة المظهر الحضاري وبما لا يخل بالوجهة البصرية للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على إعلانات المقار التجارية والإدارية وبحث موقف كافة المقار بنطاق كل منهم ومراجعة عدد من الميادين التي تم تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص للتأكد من التزامهم بالمعايير والمواصفات المحددة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون حال المخالفة.

وبشأن مجلس إدارة التسويق، كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بشئون الاستثمار ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث كافة الفرص الاستثمارية بكل قطاع وسبل تنميتها وتسويقها، مؤكدًا على ضرورة توفير صيغة موحدة لعرض المواقع والخدمات التسويقية والإعلانية والعقود المبرمة مع الجهات المقدمة للطلبات.

وناقش المحافظ، مع الحضور عدد من الطلبات الإعلانية والتسويقية المقدمة من قبل الشركات والمستثمرين بنطاق المحافظة موجها بسرعة بحثها والبت فيها.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والمستشار مكرم المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ومحمد عيد مدير إدارة الإعلانات، ومحمد جمال مدير إدارة التسويق، ومديرى الإدارات المعنية.