شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز سوق جديد لليوم الواحد لخدمة أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، التجهيز لتنظيم سوق جديد لليوم الواحد، لخدمة أحياء (جنوب الجيزة، والعمرانية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت المحافظة، أنه سيتم الإعلان عن مكان السوق الجديد قريبًا، لتوسيع دائرة النفع للمواطنين، من خلال توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن نظرًا لنجاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، والذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضي، سيتم استمرار العمل وانعقاد السوق يوم غد الجمعة، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ونسق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.