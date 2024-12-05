شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة "كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر" لمواجهة الظواهر السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمعات المصرية، وانطلاقًا من دور جامعة حلوان الريادى في المسؤولية المجتمعية، تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بـ الإدارة العامة لرعاية الشباب مبادرة نوعية بعنوان "كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر".

تهدف المبادرة إلى التصدي لظاهرتي الإدمان والزواج العرفي، اللتين تشكلان تحديًا كبيرًا أمام استقرار وتماسك النسيج الاجتماعي، وتسعى المبادرة للتعامل مع هذه القضايا من خلال رفع الوعي المجتمعي بمخاطرهما، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشباب، ونشر ثقافة الوعي الصحي والقيم الأسرية السليمة، وتعزيز دور الشباب في بناء مجتمع آمن ومستقر.

وتأتى هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك فى الفترة من 18-19 ديسمبر 2024، وتستهدف مجموعة من كليات الجامعة كمرحلة أولى للمبادرة وهى كليات (الخدمة الاجتماعية – التربية – الآداب – الحاسبات والذكاء الاصطناعى – الطب – الصيدلة – العلوم – التمريض -التجارة – الحقوق) ، ويحصل الطلاب المشاركون فى هذه المبادرة على شهادات تقدير من الجامعة.

وقد أشار الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً لمواجهة هذه الظواهر والتى تؤثر بدورها عائق للتنمية المستدامة وتحدى كبير للمجتمع المصرى .

وتهدف المبادرة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات لتوعية وتثقيف الطلاب بمخاطر الإدمان والزواج العرفى ، وآثارها على الصحة النفسية والجسدية والاقتصادية وعلى نسيج المجتمع المصرى، كما تهدف إلى تعريف الطلاب بالموارد المتاحة والمساعدة فى بناء مجتمع خالى من المخدرات والزواج العرفي ، ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب الذين قد يحتاجون المساعدة وتشجيعهم على طلب هذه المساعدة دون الخوف من الوصمة الاجتماعية.

وتُنظم هذه المبادرة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة امين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.