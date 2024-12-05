شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة لمكة.. تيسيرات الداخلية تضمن حج بلا مشقة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزارة الداخلية العديد من الامتيازات لحجاج القرعة، حيث تتمثل التيسيرات المقدمة من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن في حجز فنادق قريبة من الحرمين المكي والمدني، حتى يستطيع الحجاج التردد على المقاصد الإسلامية بسهولة ويسر، فضلا عن الاهتمام بوسائل النقل، أثناء تفويج ضيوف الرحمن من مقار إقامتهم للمناسك المقدسة، مثل "منى والمزدلفة وعرفات"، والعودة مرة أخرى بواسطة سيارات حديثة ومكيفة، والاهتمام بالمنظومة الغذائية من خلال توفير الوجبات، لا سيما فى المشاعر المقدسة، حيث يتم توفير الوجبات الجافة والساخنة، وتجهيز مخيمات رائعة بشكل متحضر ومكيفة، وتوفير المرطبات للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

وتهتم وزارة الداخلية بالمنظومة الصحية حيث توفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.