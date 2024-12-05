شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ينظم ندوة الفن والتسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مجمع الإبداع والبحث العلمى بـ جامعة حلوان ندوة بعنوان ( الفن والتسويق : بناء جسر النجاح من الإبداع إلى السوق)، لطلاب وطالبات الفرق النهائية والفرقة الثالثة بكليات ( التربية الفنية ، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية ) وذلك بكلية الفنون الجميلة، واقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واشراف الدكتورة مايسه محمد نبيه مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي، وبالتعاون مع الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية.

ويأتى ذلك تحقيقا لأهداف المجمع نحو الإبداع والبحث العلمي وذلك للوقوف على مساحة الإبداع وتنمية الإبداع الفني للوصول إلى النجاح فى سوق العمل وتشجيع الطلاب وتخريج أجيال واعية لمتطلبات الحياة العملية ومتطلبات سوق العمل ما بعد التخرج .

حاضر في الندوة كل من الفنان الدكتور مدحت العدل، والفنان الموسيقي عمرو سليم، وبمشاركة الدكتورة سماح محمد نبيل، مدير الحاضنات الإبداعية بكلية التربية الفنية، والدكتور عبد العزيز ممدوح الجندي، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وكذلك الدكتورة نيفين محمود عبد النبى، منظم الندوة وعضو مجمع الإبداع والبحث العلمي بكلية التربية الموسيقية، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا الليثي، عضو مجمع الإبداع والبحث العلمي بكلية العلوم جامعة حلوان.

تطرقت محاور الندوة إلى عدة موضوعات هامة، منها: كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال فنية ملموسة، معايير النجاح في العمل الفني وكيفية قياسه وتطويره، التحديات التي يواجهها الطلاب في الوصول إلى الإبداع والعمل الفني والتسويق، تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي واكتشاف أساليب جديدة في العمل الفني.

كما قام المحاضرون بعرض أبرز النقاط المحورية للندوة ومناقشة محاورها مع الطلاب، بالإضافة إلى عرض مقترحات الطلاب ومناقشتها، وقد تفاعل الطلاب من خلال طرح أسئلة متعلقة بتخصصاتهم.

كما تم التركيز على الربط بين الفن والتسويق، وطرح الخطوات التي يجب اتباعها لعبور جسر النجاح من مرحلة الإبداع إلى السوق.

وقدم الضيوف نصائح هامة للطلاب حول كيفية تنمية أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتسويق، استنادًا إلى تجاربهم الشخصية في مشوار نجاحاتهم، وتم التأكيد على أهمية التمسك بالفكرة الإبداعية، الاستمرارية في العمل، والاقتناع بالموهبة كعوامل أساسية لتحقيق النجاح.