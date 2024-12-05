شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالخميس، 05 ديسمبر 2024 11:16 ص
كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 5 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الخميس 5 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز