شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الشبورة.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من الخميس 5 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، على النحو التالي:

الخميس 5 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 6 ديسمبر والسبت 7 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأحد 8 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الإثنين 9 ديسمبر والثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.