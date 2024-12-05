شكرا لقرائتكم خبر عن سر تحول سفاح التجمع من مدرس إنجليزى إلى قاتل محترف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محاكمة سفاح التجمع أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، عن سبب تحول المتهم إلى قاتل على لسان دفاعه.

دفاع المتهم قال أن سبب تحوله من مدرس إنجليزى إلى قاتل متهم بالتخلص من 3 سيدات، هو اتهام زوجته له بالعجز الجنسى، ما أصابه بنوبات نفسية جعلته ينتقم ليحاول إثبات أنه ليس مريضا، فارتكب عدة جرائم.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة، قررت إحالة أوراق المتهم للمرة الثانية لمفتى الجمهورية، وتحديد جلسة 25 ديسمبر الجارى للنطق بالحكم.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

- أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائى لـ جثة المجنى عليها وصولًا لتحديد هويتها.

- توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

- كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطى المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

- تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

- اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفى محيط مسكن المتهم.

- تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما فى ذات ظروفهما.

- تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.