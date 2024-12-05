شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة لأعمال صيانة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: سيد الخلفاوىالخميس، 05 ديسمبر 2024 12:59 ص
تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة/ الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة فى المسافة بين محطتي طنطا والسنطة وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 5/12/2024 على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة .
القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهه إلى بورسعيد والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / محلة روح/ السنطة.
وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوي الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب ٠
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