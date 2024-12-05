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تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة لأعمال صيانة السكة الحديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب: سيد الخلفاوى

الخميس، 05 ديسمبر 2024 12:59 ص

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة/ الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة فى المسافة بين محطتي طنطا والسنطة وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 5/12/2024 على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة .


القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهه إلى بورسعيد  والعكس يتم مسيرها طريق طنطا  / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق  طنطا / محلة روح/ السنطة.


وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ  لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوي الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب ٠

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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