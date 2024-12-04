شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع سفير مصر بالفلبين نقل التجربة المصرية بالوقاية من التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، السفير نادر زكى، سفير مصر الجديد لدى الفلبين؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تأتى هذه الخطوة فى إطار الجهود المبذولة لتطوير التعاون بين مصر والفلبين فى مختلف المجالات، لا سيما فى نشر قيم التعايش السلمى ونبذ التطرف.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الأزهرى أهمية نقل التجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الفكر المتطرف، التى تعتمد على توظيف الخطاب الدينى المعتدل وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة. وأشار إلى أن مصر تسعى دائمًا لنقل خبراتها فى هذا المجال إلى دول العالم؛ انطلاقًا من دورها الريادى فى دعم الاستقرار الإقليمى والعالمي.

من جانبه، أشاد السفير نادر زكى بجهود الوزارة المتميزة فى مواجهة الفكر المتطرف وإبراز النموذج المصرى للتعايش والتلاحم المجتمعى، وأعرب عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافى والدينى بين البلدين.

وفى ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لإبراز التجربة المصرية، ونشر المنهج المصرى الأزهرى الوسطى للبناء والتعايش، وبناء جسور التواصل الثقافى والفكرى بين الشعوب، وتدعم القيم الإنسانية المشتركة لخير العالم أجمع.