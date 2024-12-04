شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025.

وأوضحت المديرية أنه لمعرفة نتيجة التنسيق يتم الدخول على موقع المديرية https://www.gizaedu.net والبحث بالرقم القومى للطالب.

وأشارت إلى أنه عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التى تم قبول الطالب بها، وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال 15 يوما.



تنسيق رياض الأطفال